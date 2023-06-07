مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن مواعيد امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وموعد الامتحان التكميلي للطلاب الغائبين فى امتحان آخر العام بعذر مقبول بنفس ترتيب مواعيد امتحانات الدور الثاني على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالإسكندرية فى نهاية شهر يوليو المقبل، وتستمر لمدة أسبوع.

مواعيد امتحانات الدور الثاني

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات، لـ«الوطن»، إنه تقرر عقد امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية فى 29 يوليو المقبل ولمدة أسبوع، ويتزامن معها امتحانات الطلبة الذين لم يحضروا امتحانات الدور الأول بعذر مقبول بنفس ترتيب أيام الامتحانات ولكن بعد انتهاء موعد امتحانات الدور الثاني بنصف ساعة وهو امتحان تكميلي، ويجرى التنسيق مع جميع اللجان في الإدارات التعليمية.

مواعيد امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أنة جرى وضع جدول امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية بالإسكندرية على النحو التالي:

- السبت 2023/7/29 لغة عربية مدتها ساعتان تبدأ 9 صباحاً، وتربية دينية ساعة ونصف وتبدأ 12 ظهراً.

- الأحد 2023/7/30 اللغة الأجنبية ومدتها ساعتان من 9 وحتى 11 صباحاً.

- الإثنين 2023/8/1 علوم لمدة ساعتان تبدأ 9 صباحاً.

- الثلاثاء 2023/8/2 مادة الجبر ساعتان تبدأ 9 صباحاً، وتربية فنية ساعتان وتبدأ 11,30.

- الأربعاء 2023/8/3 هندسة لمدة ساعتين تبدأ 9 صباحاً وحاسب آلى ساعة ونصف تبدأ 11,30.

- الخميس 2023/8/4 مادة الدراسات الاجتماعية ومدتها ساعتين وتبدأ 9 صباحاً ومدتها ساعتان، والتربية الرياضية ساعة واحدة تبدأ 11,30 صباحاً.