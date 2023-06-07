محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.67%

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.67%، ومن المقرر إعلان تفاصيل النتيجة وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية عقب انتهاء مراسم الاعتماد، وإتاحتها على موقع مديرية التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس، والتعرف على أسماء الأوائل وتفاصيل النسبة العامة للنجاح من هنا.

الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

وأوضح بيان محافظة القليوبية خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، وهي:

- الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023من هنا.

- إدخال الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها الطالب.

- الضغط علي النتيجة لعرض نتيجة الطالب بالدرجات والمواد والترتيب علي مستوي المدرسة والإدارة والمحافظة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية

- اللغة العربية 80 درجة

- اللغة الإنجليزية 60 درجة

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة

- الرياضات 60 درجة

- العلوم 40 درجة

- المجموع الكلي 280 درجة