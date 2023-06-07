كل ما تريد معرفته عن تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية السبت المقبل ولمدة 15 يوما حتى أيام الجمع، داخل الإدارات التعليمية، موضحة أنه جرى تخصيص أماكن لتلقي تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، واستلام الرسوم المقررة.

تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجرى قبول تظلمات الشهادة الاعدادية بعد قيام الطالب أو ولي الأمر بتقديم طلب وسداد الرسوم المقررة وقيمتها 35 جنيها عن كل مادة، وذلك بالمكان المخصص لتلقي التظلمات فى كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، للتيسير على أولياء الأمور.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت تكليف الموجه الأول لكل مادة على مستوى كل إدارة تعليمية، لفحص التظلمات، وتطبيقا للإجراءات الإحترازية.

أماكن تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023

- إدارة شرق طنطا، مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين، الكائنة بشارع البحر امام نادي الشرطة.

- إدارة غرب طنطا، ديوان الإدراة، الكائن بشارع النحاس

- إدارة شرق المحلة التعليمية مدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات، الكائنة في شارع شكري القواتلي بجوار الإدارة.

- إدارة غرب المحلة التعليمية مدرسة أبو عبيدة بن الجراح التجارية مقر التعليم الفني أمام المستشفى العام.

- إدارة زفتى التعليمية مدرسة الشهيد علي أبو الخير الإعدادية للبنين، الكائنة بشارع الجيش

- إدارة بسيون التعليمية مسرح الإدارة الكائنة بشارع 23 يوليو أمام محكمة بسيون

- إدارة السنطة التعليمية مدرسة السنطة الإعدادية للبنات، الكائنة بمدينة السنطة بجوار مزلقان السكة الحديد.

- إدارة سمنود التعليمية بمدرسة القاضي بكار الابتدائية، خلف كنيسة الشهيدين أمام مدرسة التحرير.

- إدارة كفر الزيات التعليمية، بمدرسة الحديثة الابتدائيه، الكائنة بشارع الجيش أمام نقابة المعلمين.