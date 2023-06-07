السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الشابو بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة المتهم «ط. س» عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين مركز المنشاة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحك بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

قيام المتهم بالاتجار فى الشابو

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبي الشراء.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو المخدر تزن 76 جراما، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الشابو، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.