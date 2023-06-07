«صناعة النواب» تطالب بضرورة حل مشكلات المستثمرين في بورسعيد

طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين لتعميق الصناعة الوطنية، وأكد النواب خلال زيارة وفد اللجنة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية، على ضرورة توحيد جهة الولاية على المشروعات والاستثمارات والأراضي الصناعية.

وأكد النائب شحاتة أبو زيد عضو لجنة الصناعة خلال كلمته، أن هناك معوقات تواجه المصنعين ولكن أيضا هناك حل لكل مشكلة ولا بد من التكاتف لحل جميع المشكلات التي تواجه الصناعة خاصة في ظل توجه الدولة واهتمام القيادة السياسية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

حل مشكلة اعتماد الفاتورة

وطالب النائب بحل مشكلة اعتماد الفاتورة، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية منذ 2022 لم يتم اعتماد أي فواتير بها إلا فاتورة واحدة.

واستعرض النائب مجاهد نصار، خلال كلمته، الظروف الحالية التي تستوجب مواجهة جميع الصعوبات من أجل دعم الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات الوطنية.

وأكد أهمية تذليل العقبات والإجراءات وتقديم تسهيلات للمستثمرين خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبها، أشادت النائبة نيفين الكاتب بالدور الوطني للمستثمرين الوطنيين، مؤكدة أن اللجنة عقدت اجتماعات عديدة ولديها توصيات لتقديم حلول لمشكلات المستثمرين ومنها تعدد الولاية وتسعير الأراضي الصناعية.

وشددت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بملف الصناعة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستعمل على حل المشكلات.

مشكلات المستثمرين

وقالت أمل عصفور نائبة بورسعيد، إن هناك مشكلة تواجه بعض المستثمرين وتتمثل في تسعير الأراضي وتحميل المستثمر تكلفة المرافق والخدمات.

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الصناعة في مصر تحتاج إلى قانون صناعة وخريطة صناعية موحدة وأولوية للصناعات، لافتًا إلى أن إمكانيات مصر تمثل 16% من الناتج القومي في مصر ونحاول أن تصل إلى 33%، لافتًا إلى أن مصر تستورد مستلزمات صناعة سنويا بـ 54 مليار.