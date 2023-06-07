محافظ شمال سيناء يسلم 50 ألف جنيه قيمة «هدية الرئيس» للأم المثالية

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السيدة ابتسام حسن حسين، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوي المحافظة، شيكا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها.

وسام الكمال لسيدة مثالية من العريش

كما سلم المحافظ الأم المثالية وسام الكمال من الطبقة الثانية من رئيس الجمهورية وشهادة تقدير، تقديرًا لما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، وذلك في حضور على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

عطاء لا محدود من سيدة لأبنائها المعاقين

وقدم المحافظ التهنئة للأم المثالية، معربًا عن تقديره لما قدمته من عطاء وتضحيات ورعاية أبنائها الأربعة، خاصة وأن أحدهم من ذوي القدرات الخاصة، ما أهلها للحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الأم المثالية.

ووجه المحافظ عظيم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعاية أبنائه من مختلف المحافظات وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء، فضلًا عن تقديره للمرأة المصرية وخاصة الأم المصرية لجهودها في رعاية أبنائها والحفاظ على أسرتها.

من جانبه أكد علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة عدد 15 سيدة، انطبقت الشروط على 9 سيدات، وجرى اختيار سيدتين منهن وإرسال طلبيهما للوزارة لاختيار إحداهما كأم مثالية على مستوى المحافظة، وجرى اختيارابتسام حسن حسين الأم المثالية على مستوى المحافظة.