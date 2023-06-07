محافظ شمال سيناء: تخصيص 200 ألف جنيه لاستخراج أوراق ثبوتية لساقطي القيد

ترأس اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جلسة المجلس الإقليمي للسكان، بحضور نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية.

تخصيص 200 ألف جنيه لأستخراج البطاقات الثبوتية

وصدق المحافظ خلال الاجتماع على تخصيص مبلغ 200 ألف جنيه من المحافظة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين المتخلفين عن القيد في السجلات الرسمية للدولة «سواقط القيد-شهادات الميلاد- التصادق على الزواج- استخراج بطاقات الرقم القومي وغيرها».

وقال المحافظ إن القضية السكانية تلقي اهتمامًا كبيرًا علي جميع المستويات في الدولة، حيث وجه الرئيس بتنفيذ المشروع القومي للأسرة المصرية، والذي يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والاقتصادي والارتقاء بخصائص السكان.

إعادة تشكيل المجلس القومي للسكان

ووجه المحافظ بإعادة تشكيل المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة واضافة أعضاء جدد، فضلًا عن إعادة تشكيل اللجان التنسيقية للسكان في مجالس المدن، وعقد الاجتماعات الدورية المحددة.

كما وجه المحافظ بالاستفادة من خريجات الكليات والمعاهد بتكليفهم بالعمل في توعية السيدات خلال فترة الخدمة العامة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه خطباء الجمعة بالتوعية بالقضية السكانية خلال النصف الثاني من الخطبة وفي الدروس الدينية.

واستعرض المحافظ الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 86 لعام 2023، بشأن تفعيل دور المجلس الإقليمي للسكان واللجان التنسيقية للسكان في المحافظات.

بدورها استعرضت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، الخطة السكانية للمحافظة والأنشطة التي نفذت بالتعاون مع الجهات الشريكة ومعدلات التغير، مؤكدة المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل السكاني بالمحافظة وهي ندرة الأطباء بالوحدات الصحية، عدم وجود أطباء في مراكز الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة، وجود اعداد من الأطفال المواليد من عام 2018 وحتي عام 2022 لم يتم تسجيلهم بسبب الظروف التي شهدتها شمال سيناء.

وأوصت بدعم المحافظة بأطباء التكليف لتغطية كافة الوحدات، اصلاح العيادات المتنقلة وإعادة تشغيلها، دعم مراكز الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالأطباء، التنسيق مع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتسهيل إجراءات تسجيل ساقط قيد المواليد، وتشكيل اللجان التنسيقية للسكان في مجالس المدن والقري.