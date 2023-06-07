سعر الذهب خلال منتصف التعاملات في الصاغة.. كم يبلغ ثمن الجرام عيار 21؟

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-6-2023 في الصاغة، خلال منتصف التعاملات، بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، 2350 جنيهًا، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الأربعاء، في الصاغة، يمكن التعرف على الأعيرة والجنيه الذهب في السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ2686 جنيهًا، للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات بـ 2350 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2014 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1567 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1343 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسعر جنيه الذهب بـ18800 جنيه، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

وسعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1961 دولارًا أمريكيًا.