كيفية حساب سعر السبيكة.. اعرف نصائح رئيس شعبة الذهب قبل الشراء

قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب، إنَّه يجب على المواطنين الراغبين في شراء الذهب التوجه لمحلات صاغة موثوق بها والابتعاد عن ظاهرة الشراء من خلال مواقع التواصل الإلكتروني تجنبًا التعرض لحالات النصب.

كما نصح رئيس شعبة الذهب، في حديثه لـ«الوطن»، المواطنين بالاطلاع على أسعار الذهب قبل الذهاب للشراء وذلك لكي يستطيعوا معرفة الطريقة الصحيحة لاحتساب سعر الجنيهات والسبائك نظرًا لأنها الأكثر مبيعًا في الوقت الحالي.

وتقدم الـ«الوطن» في السطور التالية العديد من الطرق التي تساعد المواطنين على احتساب سعر السبائك والجنيهات الذهبية والتي جاءت كما يلي:

نصائح عند شراء الجنيهات والسبائك

- يجب على المواطنين متابعة أسعار الذهب داخل محلات الصاغة لحظة بلحظة من خلال المواقع الموثوق بها ومعرفة أيضًا الطريقة الصحيحة لاحتساب الأسعار لكي يتفادى المواطنون الراغبون في الشراء عمليات الغش والنصب.

- على راغبي شراء الجنيهات والسبائك معرفة المصنعيات لمعظم الشركات فقد يبلغ سعر السبيكة ذات الـ5 والـ10 جرامات نحو 59 جنيهًا، والـ20 جرامًا بسعر 55 جنيهًا، فيما يبلغ سعر السبيكة الـ50 والـ100 جرام 45 جنيهًا، كما تباع الجنيهات في جميع الشركات بـ48 جنيهًا.

طريقة احتساب سعر السبيكة

- تتشابه أسعار السبائك فيما بينها ما عدا السبيكة ذات الـ50 والـ100 جرام يبلغ سعرهما 45 جنيهًا.

- كما أن كل السبائك داخل محلات الصاغة عيار 24، والجنيهات عيار 21.

- يمكن للمواطنين معرفة سعر السبيكة فعلى سبيل المثال يبلغ سعر الذهب الآن 2350 جنيهًا وإذا أراد المواطن شراء سبيكة 5 جرامات يحسب (2350 جنيهًا + 59 جنيهًا المصنعية الرسمية ليبلغ الإجمالي 2409 جنيهات)، هذا السعر الذي سيتمّ احتسابه في الـ5 جرامات ليكون الناتج سعر السبيكة، ويستطيع الشخص إجراء ذلك الحساب على أي وزن باختلاف المصنعية.