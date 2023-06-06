«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب في مصر

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أهم وأبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن المعدن الأصفر، وهو ما ترصده السطور التالية كما يلي، حسب تصريحات المغربي لـ«الوطن».

ما الذي يتحكم في أسعار الذهب؟

3 أمور تتحكم في أسعار الذهب، سواء كان ارتفاع أو انخفاض، وهي «سعر الدولار مقابل الجنيه، والعرض والطلب في السوق، والبورصة العالمية».

ماذ تشهد الفترة الحالية في الصاغة؟

تشهد الصاغة استقرارًا في السوق.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

نعم، الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب، بسبب استقرار السوق، والأسعار عادلة بنسبة كبيرة.

ماذا عن الاستثمار في الذهب؟

ينصح أي شخص يمتلك فائضا من المال بشراء الذهب، حيث يعد استثمار بعيد المدى، وملاذ آمن للتحوّط ضد الأزمات الاقتصادية.

السبائك أم الجنيهات الذهبية أم المشغولات؟

السبائك أو الجنيهات الذهبية تكون للاستثمار، ويلجأ إليهما كثير من المواطنين لأنهما أقل مصنعية عن المشغولات، ولكن المشغولات يمكن الاستفادة منها من خلال التزين بها أو الاستثمار على المدى البعيد.

ماذا عن شراء الشبكة للزواج؟

هذه الفترة مستقرة، لذا يمكن للمقبلين على الزواج شراء الشبكة سواء كانت مصنوعة من عيار 18 أو عيار 21، حسب رغبة وذوق المواطن.

وماذا عن بيع الذهب؟

لا يفضل، بيع الذهب إلا عند الضرورة فقط، إذ يعتبر من الاستثمارات المهمة، والاحتفاظ به أفضل من البيع دون سبب.