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انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم.. اعرف سعر عيار 24

كتب:

سحر المكاوى
10:11 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
أسعار الذهب فى السعودية

أسعار الذهب فى السعودية

انخفضت أسعار الذهب صباح اليوم في المملكة العربية السعودية، بقيمة -1.67 ريال، حيث سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21 قيمة 216.67 ريال سعودي، وعيار 24 قيمة 236.37 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 23 في السعودية  226.52 ريال سعودي، وسعر الذهب عيار 22 قيمة 216.67 ريال سعودي، ووفق موقع «ويكي جيرمن» الألماني، بلغ سعر الذهب في السعودية عيار 18 قيمة 206.82 ريال سعودي، وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم 7351.8 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات

وفي الإمارات العربية المتحدة، بلغ سعر الذهب عيار 21 قيمة 202.58 درهم إماراتي، وسعر كيلو الذهب في الإمارات 231521.3 درهم إماراتي، أما سعر جرام الذهب عيار 21 في الخليج فبلغ 57.78 دولار.

أسعار الذهب في الكويت

ويبلغ سعر الذهب في الكويت عيار 21  اليوم 16.99 دينار كويتي، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت 19422.41 دينار كويتي.

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بقلم سحر المكاوى