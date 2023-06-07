تراجعات محدودة في أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. كم سعر عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجعت الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، مع ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد أسعار الفائدة.

الذهب عيار 21

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة السبائك في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2.345 ألف جنيه، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة دولار، لتسجل مستوى 1.962 ألف دولار.

جرام الذهب عيار 24

وأضاف أنَّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2.680 ألف جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2.010 ألف جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18.760 ألف جنيهًا.

تراجع الصادرات الصينية

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع الصادرات الصينية بوتيرة أسرع كثيرًا من المتوقع في مايو الماضي، وكذلك انخفضت الواردات، وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ واجهت المصانع صعوبة في اجتذاب الطلب من الخارج مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي، ما أدى ارتفاع مؤشر الدولار وتراجع أسعار الذهب في نطاق ضيق مع بداية تعاملات اليوم.