«الأرصاد» تعلن موعد ذروة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة: عاصفة وأمطار

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها الأنحاء كافة خلال الساعات القليلة المقبلة، وتستمر لمدة 3 أيام، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، موعد ذروة الطقس السيئ والعاصفة الترابية المرتقبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيانها، أن غدا الخميس، الموافق 8 يونيو، يشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء وتكون أقل حدة عن الحالة السابقة، إذ يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، ولكن يكون أقل حدة عن حالة الأسبوع الماضي.

أمطار رعدية وعاصفة ترابية

وأضافت «الأرصاد الجوية»، أنه من المتوقع أن يصاحب العاصقة الترابية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون رعدية أحيانا، ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار سقوط الأمطار على مدار يومي الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد مساء للقاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة تصل إلى 20%.