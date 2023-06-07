حالة الطقس اليوم.. أمطار وعاصفة رملية تستمر حتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، لافتة إلى أنّ المناطق الغربية للبلاد خاصة مطروح، وسيوة، والضبعة، والسلوم، تشهد تقلبات جوية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع انخفاض معدلات الرؤية الأفقية على الطريق، وسرعات الرياح تتجاوز 40 كيلومترا في الساعة، مع تكاثر السحب الممطرة بين أمطار خفيفة ورعدية أحيانا، تتقدم إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار، وتستمر حتى الجمعة.

عاصفة ترابية فى حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها منذ قليل، إلى أنّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى غطاء من السحب المتوسطة والعالية، على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتسجل درجة الحرارة الآن على شمال الصعيد 26 مئوية.

وأضافت الأرصاد، أنّه مع تقدم ساعات النهار يزيد نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، والقادمة من الصحراء الغربية، وقد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 35 - 25

- العاصمة الإدارية 35 - 25

- أكتوبر 36 - 26

- بنها 35 - 25

- دمنهور 34 - 24

- وادي النطرون 35 - 25

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 35 - 25

- الزقازيق 35 - 25

- شبين الكوم 35 - 25

- طنطا 34 - 24

- دمياط 39 - 23

- بورسعيد 27 - 22

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 34 - 24

- العريش 28 - 22

- رفح 29 - 21

- رأس سدر 36 - 24

- نخل 32 - 18

- كاترين 28 - 16

- الطور 33 - 24

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 29 - 24

- مطروح 24 - 20

- السلوم 25 - 20

- سيوة 36 - 25

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 27

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 33 - 26

- رأس حدربة 34 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 39 - 27

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 43 - 29

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 31

- الوادي الجديد 43 - 30

- أبو سمبل 42 - 31