صرف مكافأة للعاملين في جامعة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صرف شهر من الراتب الأساسي، مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وما بذله العاملون من جهد خلال العام الجامعي الجاري 2022/ 2023.

تهنئة أسرة الجامعة بعيد الأضحى المبارك

ووجه رئيس جامعة أسيوط التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.

المناسبات الاجتماعية والدينية

وقال الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط في تصريح اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين، والتيسير عليهم في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية، مشيراً إلى أن القرار ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 600 جنيه للعاملين المثبتين؛ وذلك مراعاة لأصحاب الأساسيات الضعيفة من العاملين بالجامعة، وصرف مبلغ (400 ) جنيه لجميع العمالة الموسمية بالجامعة من متعاقدين، ومؤقتين، و عاملين باليومية، ومنحة تدريبية، وذلك من الموجودين بالعمل من 1 أبريل 2023 حتى تاريخه.