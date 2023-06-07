أستاذ فقه بالأزهر يوضح ما يجوز ارتداؤه أثناء الإحرام عبر قناة الناس

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن لبس الإحرام يعد خروجا من العادة، مشيرًا إلى أن الملبس الخاص بالإحرام بالنسبة للرجل هو الإزارَ والرداء فقط: «أي بشكيرين لستر النصفين العلوي والسفلي»، ولا يحدد لون معين، لكن يفضل اللون الأبيض، ويجب ألا يكون به أي خيط.

لبس المرأة للإحرام

وأضاف «تمام»، خلال حواره لبرنامج «البيت» عبر قناة الناس، أن المرأة تلبس ثيابها المعتادة الخاصة بها أثناء الإحرام، فلا يوجد لها لبس محدد أو لون معين، ولكن يجب أن تنوي الإحرام، وألا ترتدي ملابس تلفت الأنظار، إذ يجب أن يكون ملبسها محتشما يغطي كل تفاصيل الجسم، موضحًا أن الإحرام عبارة عن نية، إذ يتم الاغتسال أو الوضوء ومن ثم ارتداء ملابس الإحرام وبالتالي صلاة ركعتين مع ذكر نية الإحرام، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمرأة يفضل أن يكون باللون الأبيض مثل الرجل، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «البِسوا من ثيابِكُمُ البياضَ فإنَّها مِن خيرِ ثيابِكُم، وَكَفِّنوا فيها موتاكم».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.