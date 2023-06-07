مساعدات وهدايا وافتتاحات.. استعدادات محافظة المنوفية للعيد القومي

كشف مصدر مسؤول في محافظة المنوفية، عن استعدادات مكثفة في محافظة المنوفية للاحتفال بالعيد القومي الذي يوافق يوم 13 يونيو الجاري، حيث سيتم افتتاح مشروعات جرى الانتهاء منها فعليا خلال الأيام المقبلة احتفالا بالعيد القومي وذكرى حادث دنشواي.

افتتاح مشروعات في العيد القومي للمنوفية

وأضاف المصدر المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية سيتم افتتاحها خلال أيام ومن بينها محطة القرنين في مركز الباجور، ومشروعات تجميل المدن وافتتاح حديقة جيهان السادات بمدينة تلا.

وأوضح أن الفترة المقبلة سيتم فيها تنظيم احتفالات مختلفة على مستوى جميع المراكز والمدن، فضلا عن زيارة كمدينة الشهداء والصلاة في مسجد سيدي شبل بعد انتهاء وزارتي الآثار والأوقاف من ترميمه وتجهيزه علي اكمل وجه، ثم الانتقال إلي قرية دنشواي وهي القرية التي تقع في مركز الشهداء وشهدت الواقعة الشهيرة بين الفلاحين والجنود الإنجليز في محافظة المنوفية.

حفلات ومساعدات إنسانية في محافظة المنوفية

وكشف المصدر عن قيام مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة ومجموعة العربي الصناعية ومجالس المدن بتنظيم من حفلات متنوعة وتوزيع هدايا علي المواطنين، وتنظيم حفلات موسيقية وجولات شبابية في شوارع المنوفية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وتوزيع كراسي متحركة ومساعدات مالية علي غير القادرين وذوي الهمم، فضلا عن فعاليات أخرى سيتم البدء فيها خلال أيام وتستمر حتى الانتهاء من الاحتفال بالعيد القومي للمنوفية.