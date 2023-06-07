أنهت محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربى أبو زيد، كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، التي من المقرر لها أن تبدأ يوم 12 من الشهر الحالي وتنتهي فى يوم 15 يوليو القادم.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 7 استعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية، بحسب ما أعلنته كلا من محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم للامتحانات بهدف تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

- وجه محافظ الإسكندرية؛ بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا

- توفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

-توفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا.

- التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس.

- الاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الانزعاج وذلك من محيط المدارس.

استعدادات تعليم الإسكندرية

- تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى.

- دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة و كافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

56 ألف طالبا يخوضون امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًا، منهم 23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية ، و9845 للشعبة الرياضية، و2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

ممنوعات في امتحانات الثانوية العامة

وأشار مدير المديرية؛ إلى أنه جرى التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أي أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.