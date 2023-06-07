أزهري لـ قناة الناس: «الحلق زيرو» بالحج يؤكد كمال خضوع الإنسان لله

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه يجب على المرأة والرجل التحلل «قص الشعر» بعد الانتهاء من أداء العمرة، مشيرًا إلى أن الرجل يحلق شعره عند الانتهاء من فريضة الحج أو في يوم العيد الكبير بعد رمي جمارة العقبة الكبرى، أما المرأة فتقص شعرها.

واستشهد «تمام» بالحديث النبوي: «اللهم أغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم أغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم أغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين».

الفرق بين الحلق والتقصير

وأضاف «تمام»، خلال حواره لبرنامج «البيت» عبر قناة الناس، أن الحلق يعني «حلق الشعر كله زيرو»، بينما التقصير يعني «تقصير الشعر سواء نصفه أو غيره، مع ترك جزء من الشعر»، مشيرًا إلى أنه يجوز حلق الشعر سواء في العمرة أو الحج بالنسبة للرجل.

وأكد، أن الحلق أفضل وثوابه أعظم، إذ أن «الحلق زيرو» يدل على كامل خضوع الإنسان وانكساره لله عز وجل.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.