أستاذ فقه عبر قناة الناس: النساء شاركن الرسول في الجهاد

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن السيدة عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة: «يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟، فقال لها: لكن أفضل الجهاد حج مبرور».

أفضل الجهاد والعمل للنساء

وأضاف «تمام»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، أن أفضل الجهاد والعمل بالنسبة للنساء هو الحج أو العمرة.

وأشار إلى أن الله عز وجل لم يميز أحداً عن أحد، ولكن أعطى لكل شخص ما يناسبه، فمثلما فرض على الرجال الجهاد وأعطى لهم ثواباً كبيراً، كذلك فرض على النساء الحج والعمرة، وجعل ثواب الجهاد مثل ثواب الحج والعمرة.

ولفت أنه في عهد الرسول كانت هناك مجموعة من النساء يشاركن في الجهاد، علما أنه لم يكن فرضاً ولكن تطوعا.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.