«الأعلى للشؤون الإسلامية» عبر قناة الناس: الإسلام تحدث عن تلوث البيئة منذ 1400 عام

علق الدكتور نور الدين قناوي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على احتفال الأمم المتحدة في الخامس من يونيو كل عام باليوم العالمي للبيئة.

الإسلام تحدث عن البيئة وتلوثها

وأوضح قناوي، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الإسلام تحدث عن البيئة وتلوثها وكان له السبق منذ 1400 عام، وذلك في بيئة بسيطة لم يكن فيها هذا الكم من التلوث.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإسلام دين يغطي جميع مناحي الحياة وليس دين عبادات فقط، والقرآن وضع نظرية متكاملة للحفاظ على البيئة من التلوث، والله خصص هذا الكون للبشر، وسخره لخدمة الإنسان الذي كرمه الله، ومن هذه المظاهر تسخير ما فيه من نباتات وحيوان ومحيطات وغيرها، وكلها نعم من الله على البشر بها ولا بد من الشكر، وليس باللسان فقط وإنما بالحفاظ على هذه النعم من التلوث حتى يديمها الله على العباد.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.