فرقة «الأخوة أبو شعر» تؤدي أغنية «طلع البدر علينا» عبر قناة الناس (فيديو)

بثت قناة الناس، مقطع فيديو، لفرقة الأخوة أبو شعر تؤدي فيه أغنية «طلع البدر علينا»، وهي فرقة للإنشاد الديني تأسست عام 1983 في دمشق وتتكون من 10 أعضاء.

أغنية «طلع البدر علينا»

وقدمت فرقة الأخوة أبو شعر حلقة إنشاد ديني بشكل متقن ورائع أغنية «طلع البدر علينا»، وجاء في الابتهالات الخاصة بهم: « طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة.. مرحباً يا خير داع.. قد لبثنا ثوبَ عزّ بعد تمزيق الرِّقاع ربَّنا صلِّ علي من حلَّ في خير البقاعِ».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.