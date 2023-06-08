بدائل الثانوية العامة 2023.. فني صناعات غذائية مطلوب لسوق العمل

توفر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بدائل عديدة للثانوية العامة والتى يبحث عنها الطلبة الحاصلون على الشهادة الإعدادية لهذا العام بالمحافظة، ويأتي منها البدائل مدرسة بها تخصص واحد للبنين والبنات وهى مدرسة برج العرب الثانوية الزراعية التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، ومدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء بإدارة المنتزه، وبهما إحدى التخصصات الواعدة والمطلوبة فى سوق العمل وفرص للتدريب المتاحة تؤهل الطالب للعمل والوظائف لهذا التخصص متاحة.

التعليم يضيف تخصصات جديدة في المدارس الفنية

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن التعليم يضيف تخصصات جديدة في المدارس الفنية وهي بدائل الثانوية العامة ومن ضمن هذه التخصصات قسم الصناعات الغذائية والذى ألحق بمدرسة برج العرب الثانوية الزراعية لتخريج فنى صناعات غذائية وهو أحد تخصصات المهن الزراعية التي تؤهل الطالب للعمل فى تصنيع المنتجات الغذائية من خلال الدراسة العلمية والتدريب العملي، كما جرى فتح نفس القسم بمدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية في الرأس السوداء بإدارة المنتزه التعليمية.

التدريب في الشركات الكبرى

وأضافت أمل حسان مدير عام التعليم الفنى والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية تعليم الإسكندرية، أن تخصص الصناعات الغذائية يتطلب أن يكون الطالب الرغبة الحقيقية فى الإلتحاق بسوق العمل والإلتزام والقدرة على تحمل ذلك ويتم التدريب في أكبر شركات التصنيع الغذائى ليحصل الطالب على التدريب والتأهيل المناسب والذى يؤهلة للإلتحاق بسوق العمل علما بأن هذا التخصص مطلوب جداً، ويتيح فرص فى العمل، وهى أحد بدائل الثانوية العامة. ‏

وأشارت دعاء سعادة رئيس المهن الصناعية بمديرية تعليم الإسكندرية إلى أن هذا التخصص متاح بنين وبنات للحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة برج العرب الثانوية الزراعية ونفس التخصص في مدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء بإدارة المنتزة التعليمية بنين فقط بنظام التعليم والتدريب المزدوج والتعلم بنظام الجدارات مهارات ومعارف بالمدرسة، بجانب التدريب العملى بمنشآت التدريب داخل كبرى شركات التصنيع الغذائى.