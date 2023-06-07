ملياردير صيني يؤدي امتحان الثانوية 27 مرة.. «مرشح غاكاو الذي لا يستسلم»

دفعت رغبة ملياردير صيني في الحصول على شهادة تعليمية، بعد أن نجح في حصد الملايين، إلى التقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة للمرة الـ27، بعد أن أصبح عمره 56 سنة، مما يؤكد إصراره على تحقيق النجاح في مسيرته التعليمية والحصول على شهادة جامعية، ولو بعد حين.

بداية متواضعة

بدأ المليادير الصيني ليانج شي حياة متواضعة بالعمل موظفاً في أحد المصانع، بعدها أسس شركته التي تعمل في مواد البناء، وحقق نجاحاً كبيرأً، وأعاد الرجل التقدم للثانوية العامة 26 مرة قبل المرة الحالية، من أجل رغبته فى الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة، حتى يمكنه الالتحاق بجامعة سيشوان، جنوب غرب الصين.

لماذا الامتحان مهم؟

وبحسب وسائل الإعلام الصينية، فإن الامتحان يمثل أهمية اجتماعية للأشخاص الذي ينتمون إلى فئات اجتماعية متواضعة، في ظل المنافسة القوية في التعليم في الصين، ومحدودية المقاعد في مؤسسات التعليم العالي، ويعكس الحصول على شهادة من جامعة مرموقة في الصين فرصة للترقي الاجتماعي وطريقة للحصول على وظيفة في شركة كبيرة.

حياة الرهبان من أجل النجاح

ويتقدم لامتحان الثانوية العامة (غاكاو) 13 مليون شخص، هذا ما جعل المليادير الصيني يعيش حياة «الرهبنة» منذ بضعه أشهر، بحسب ما قال، ويقوم في الفجر ويذاكر لمدة 12 ساعة، مبينا لوكالة الأنباء الفرنسية أنه حزين من داخله، بسبب عدم قدرته على الالتحاق بالجامعة، لأنه يريد تحقيق هذا الحلم للحصول على شهادة جامعية.

لماذا يتقدم باستمرار في الامتحان؟

وأوضح الملياردير الصيني أنه تقدم للامتحان 26 مرة، لكن كل مرة تكون الدرجة غير كافية لدخول الجامعة التي يريدها، وبسبب إصراره الحديدي أطلقت عليه وسائل الإعلام الصيني «مرشح غاكاو الذي لا يستسلم أبداً»

امتحانات مستمرة ومفاجأة غير سارة

وتقدم للامتحان لأول مرة عام 1983، ولم يتجاوز عمره حينها 16 سنة، وظل يتقدم للامتحان 10 سنوات متتالية، إلى أن صرف نظر عن الأمر في عام 1992، عندما عمدت السلطات في الصين لحصر التقدم للامتحان لتلاميذ المدارس الثانوية أو الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، إلى أن تم إلغاء هذا الأمر في 2001 وبعدها عاد مرة أخرى للمحاولة.

عودة من جديد

امتحن الملياردير الصيني الامتحان 16 مرة منذ 2001 حتى 2010، ورغم أن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فرضت قيوداً صعبة على الامتحان، إلا أنه لم يتوقف عن التقدم أيضا.

انتقادات على السوشيال ميديا للملياردير الصين

انتقده البعض على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، حيث رأوا أنه يفعل ذلك من أجل تسليط الضوء عليه والشهرة، وخرج عليهم حينها قائلا: «لا يمكن أن يتقدّم أي شخص عاقل لامتحانات "غاكاو" لعقود من أجل تسويق دعائي».