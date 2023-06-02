تسويق السياحة: 20 مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، إن التدفقات السياحية الوافدة للأقصر وأسوان من الصين ستبدأ من شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه وفقا للدراسة التي أجرتها اللجنة بالتعاون مع بعض شركات السياحة الصينية هناك نحو 20 مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

زيادة في أعداد السياح الصينيين الوافدين لمصر خلال عام 2023

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر قادرة على إحداث رواج وانتعاشة سياحية بكل من الأقصر وأسوان، موضحا أن كافة التوقعات تشير إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح الصينيين الوافدين لمدن الصعيد السياحية خلال العام الجاري، أسوة بالزيادة في عام 2018.

الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان

وأشار إلى أن القطاع السياحي بالصعيد يعمل حاليا على رفع كفاءة كافة المنشآت السياحية والفندقية ولاسيما الفنادق العائمة، موضحا أن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان تستحوذ على اهتمام نحو 80% من السياح الوافدين إلى مدن الصعيد السياحية وهو ما يوجب الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بالفنادق العائمة فضلا عن العمل على زيادة المراكب السياحية التي تمتلكها مصر.

يشار إلى أنه وفقا لإحصاءات وزارة السياحة فإن عدد الفنادق العائمة التي تمتلكها مصر تبلغ نحو 262 فندقا.