أستاذ محاصيل لقناة الحياة: مبادرة «ازرع» تستهدف زراعة 150 ألف فدان قمحا

وجه الدكتور جمال عبد الحميد أستاذ المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل الإنجازات التي تنفذ في كل محافظات مصر، رغم التحديات في الخارج والداخل، إلا أنه لا يكل ولا يمل من العمل.

زراعة 150 ألف فدان

وقال «عبد الحميد» خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، على قناة «الحياة»: «كما نقدم الشكر للتحالف الوطني الذي حمل على عاتقه مبادرة (ازرع) تحت تنفيذ الهيئة الإنجيلية القبطية، وتتمثل في زراعة 150 ألف فدان قمحا، وتستهدف أكثر من 100 ألف مزرعة على مستوى المحافظة، والهدف منها رفع متوسط إنتاجية الفدان من 18 إردبا إلى 22 إردبا عن طريق تنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بالمزارع».

تدريب المزارعين

وأضاف: «نعطي تدريبا للمزارعين ابتداء من عملية تجهيز الأرض للزراعة وصولا للحصاد، وكذلك زراعة تقاوي مقاومة للظروف الجوية والمناخية، ونعرفه بالأصناف التي تواكب التحديات سواء ارتفاع درجات الحرارة والمياه والملوحة، ونعطيه كل التوصيات وميعاد الزراعة المناسب، لأنه أحد العوامل الأساسية التي نهرب منها ونقاوم بها التغيرات المناخية، كما نعرفه طريقة الزراعة المناسبة، والزراعة على المصاطب، والتي توفر من 20% إلى 30% من كمية التقاوي».