رئيس مدينة مرسى مطروح: تحويل شبكة الكهرباء من هوائي إلى أرضي

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استمرار أعمال وضع طبقة الأساس في منطقة شرق المدينة، في شوارع السواني البحرية والعمدة فرج وعزبة العسكر، تمهيداً لأعمال الرصف، وجارٍ تركيب البلدورات والإنترلوك لبعض المناطق السكنية ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تحويل الكهرباء من هوائي إلى أرضي

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح تحويل التيار بأعمدة إنارة الكهرباء من هوائى إلى أرضي، لشوارع الملح وأحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، لتحسين مستوى أداء التيار الكهربائي والإنارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء.

أعمدة إنارة جديدة

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، إلى «أننا بدأنا في وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي جرى الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة»، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوى التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الطرق في الأحياء والعزب

ومن ناحية أخرى، أوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه جرى الانتهاء من رصف شارع التهريب وربطه بشارع الجلاء وسط المدينة ورصف الشوارع المتفرعة من عمارات اللوكس، حتى شارع عزاز ضمن خطة الرصف للمدينة في رفع كفاءة الطرق الداخلية بالشوارع في الأحياء والعزب.

تطوير شوارع مطروح

وأوضح رئيس المدينة أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس مدينة مرسى مطروح تعمل على خدمة أهالي مطروح، للارتقاء بجميع الخدمات في جميع القطاعات بالأحياء، وتطوير الشوارع العزب والمناطق السكنية في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانة المدينة السياحية العريقة.