أستاذ اقتصاد: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وهناك ملمح رئيسي منذ أسابيع وهو افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لموسم القمح من شرق العوينات، لافتا إلى وجود مساحات جديدة أضيفت إلى المحصول هذا العام.

رفع نسبة الاكتفاء الذاتي

وأضاف «كمال» في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه في توشكى الخير أضيفت 150 ألف فدان من القمح، وفي إطار الدلتا الجديدة أضيفت 70 ألف فدان، والنوبارية 5 آلاف فدان، موضحا أنها إضافة مؤكدة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، فضلا عن السياسات التي اتبعتها وزارة الزراعة من خلال توجيهات رئاسية بزيادة سعر الضمان للمحاصيل الاستراتيجية.

الذرة البيضاء والصفراء

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه تم تحديد 1250 جنيها لأردب القمح ورفعه إلى 1500 جنيه، وكذلك الأمر لفول الصويا وعباد الشمس والذرة البيضاء والصفراء أيضا، حيث تم تحديد أسعار مجزية للمزارعين.

ولفت إلى أن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في العالم بدءا من أزمة جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تعديلات في الفكر الاقتصادي والأهمية الزراعية على مستوى العالم، والحكومة المصرية تبذل جهود حثيثة في هذا السياق منذ عام 2014.