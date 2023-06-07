«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن مؤتمر الأرامل والأيتام لتحالف العمل الأهلي التنموي

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا حول مؤتمر الأرامل والأيتام المنعقد في الإسكندرية، الذي يقيمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حضور أكثر من 750 مواطنا بالمؤتمر

وقال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني، إن مؤتمر الأرامل والأيتام بالإسكندرية التابع للتحالف الوطني، من ضمن 7 أنشطة يجري تقديمها من قِبل مؤسسة راعي مصر، إذ يجري تجميع الأرامل وغير القادرين والأشخاص الأكثر معاناة وجزء من أسر المرضى غير القادرين من نحو 10 محافظات بذلك المؤتمر، إذ أن هناك أكثر من 750 مواطنا ومواطنة بين أرملة ويتيم.

تجميع كل الأطراف غير القادرة

قالت نرمين فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر: «نحاول تجميع كل الأطراف سواء السيدات العاملات وغير العاملات، فضلا عن الأرامل وغير الأرامل، مسيحين ومسلمين بهدف التعايش السلمي بدلا من الندوات والاجتماعات»، متابعة بأنه يجري إحضار المواطنين المستهدفين ليأكلون ويشربون مع بعضهم فضلا عن القيام بكل الأنشطة اليومية من تعليم الأطفال ولعبهم إلى جانب الذهاب إلى البحر من أجل التمتع ونشر البهجة والسعادة.