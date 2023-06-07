دول تتأثر بالإعصار المداري في بحر العرب.. تعرف عليها

تستعد بعض دول مجلس التعاون الخليجي للإعصار المداري «بيبارجوي»، الذي سيمر ببحر العرب لمدة 5 أيام، مع حرص مراكز الأرصاد في كل من اليمن والإمارات وعمان على إصدار نشرات تحذيرية.

تأثير الإعصار على اليمن

حرص المركز اليمني للأرصاد الجوية على نشر تحذير من وجود منخفض جوي، شرق حدود اليمن الإقليمية البحرية، في بحر العرب، على خط عرض 11.5 درجة شمالا وخط طول 65.9 درجة شرقا، وعلى بعد 1200 كيلومتر جنوب شرق جزيرة سقطرى، والذي سيتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي من موقعه الحالي، وسط توقعات بأن يتحول الى منخفض جوي متعمق خلال الثلاث الساعات القادمة.

ونوّه المركز اليمني للأرصاد الجوية بأن البلاد ستتعرض لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 27 و32 عقدة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين ونصف إلى أربعة أمتار، إلى جانب انخفاض مدى الرؤية الأفقية ما بين 4 إلى 6 كيلومترات.

تأثير الإعصار على الإمارات

وأوضح المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن الحالة المدارية «بيبارجوي» في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، في ظل تمركزه جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالاً و خط طول 66.4، وسط وصول سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كيلومتراً في الساعة، في ظل وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

تأثير الإعصار على عمان

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سواحل بحر العرب تستعد للعاصفة المدارية المتمركزة حول جنوب وسط بحر العرب، وتعرف هذه العاصفة باسم «بيبارجوي» وتبعد هذه المنطقة عن سواحل سلطنة عمان بنحو 1160 كيلومتراً، مع احتمال استمرارها كعاصفة خلال الأيام الـ3 المقبلة، مع وجود فرص قد تؤدي إلى حدوث إعصار من الدرجة الأولى، وهو ما حدث بالفعل وسط توقعات بأن يستمر الأمر لمدة 5 أيام.

كيف يؤثر الإعصار على السعودية؟

على الرغم من استمرار الإعصار لمدة 5 أيام في دول مجلس التعاون الخليجي، وهطول أمطار رعدية في المملكة العربية السعودية، بحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، إلا أن السعودية لن تكون من الدول التي تتأثر بـالحالة المدارية «بيبارجوي» في بحر العرب، التي تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.