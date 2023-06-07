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«مصر للطيران» تعلن إرشادات موسم الحج للمسافرين من المطارات

كتب:

أيمن حمزة
07:49 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، إرشادات السفر لحجاج بيت الله الحرام، من المطارات، كالتالي:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- في رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوجراما، وحقيبة يد وزنها 8 كيلوجرامات، وسوف يجري تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.