«مصر للطيران» تعلن إرشادات موسم الحج للمسافرين من المطارات
كتب:
أيمن حمزة
07:49 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
مصر للطيران
أعلنت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، إرشادات السفر لحجاج بيت الله الحرام، من المطارات، كالتالي:
- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.
- في رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.
- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوجراما، وحقيبة يد وزنها 8 كيلوجرامات، وسوف يجري تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.
- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).
- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.
- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.