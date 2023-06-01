مصر للطيران تنظم احتفالية لتوديع أولى رحلات الحج

تنظم شركة مصر للطيران بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، يوم السبت 10 يونيو 2023 احتفالية لتوديع أولى أفواج الحجاج المصريين، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من العاملين بقطاع الطيران المدني، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصري ورئيس بعثة حج التضامن.

توزيع هدايا على الحجاج المسافرين

وكشف مصدر بوزارة الطيران المدني، أنه من المقرر أن يحضر أيضا احتفالية توديع أول أفواج الحجاج الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فضلًا عن عدد من الوعاظ والشيوخ التابعين للأزهر ولوزارة الأوقاف، موضحا أن الاحتفالية ستشهد توزيع عدد من الهدايا التذكارية على المسافرين عبر رحلات الحج الأولى التي تسيرها شركة مصر للطيران.

بدء سفر حجاج السياحة 14 يونيو الجارى

وأشار المصدر إلى أن أولى رحلات الحج للمصريين ستنطلق يوم 10 يونيو الجاري، بسفر حجاج القرعة وحجاج الجمعيات الأهلية، موضحا أن اليوم الأول لانطلاق الرحلات سيشهد تسيير شركة مصر للطيران لنحو 13 رحلة، وأولى رحلات الحج السياحي ستكون يوم 14 يونيو الجاري.

وأشار المصدر إلى أن شركة مصر للطيران تنقل بشكل حصري كافة حجاج القرعة والجمعيات الأهلية، فضلًا عن عدد من حجاج السياحة وحجاج بعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى 3 آلاف حاج فلسطيني.