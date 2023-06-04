مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات «مصر للطيران» على خط نيوجيرسي

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، وذلك على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9، والتي تسع 309 مقاعد مزودة بشاشات شخصية، تنقسم إلى 30 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و279 مقعدًا في الدرجة السياحية.

إنطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى ولاية نيوجيرسي بأمريكا

يأتي تدشين هذه الرحلات الجديدة، وفقًا لاستراتيجية التوسع والتطوير التي تنتهجها الشركة حاليا تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية والهامة حول العالم والتي ستسهم في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية.

ومن منطلق تعزيز التواجد في السوق الأمريكية على نطاق أوسع تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسي – أيام السبت والإثنين والأربعاء بالإضافة إلى رحلتها اليومية من مطار القاهرة الدولي إلى نيويورك وثلاثة رحلات إلى واشنطن.

فريق عمل مصر للطيران يحتفل مع عملاء الشركة

وتشجيعًا من مصر للطيران للخط الجديد منحت الشركة 1000 ميل إضافي على أول رحلة إلى مطار نيويورك ليبرتي بنيوجيرسي لأعضاء برنامج المسافر الدائم، واحتفالا بتدشين أولى رحلات هذا الخط الجديد، احتفل فريق عمل مصر للطيران مع عملاء الشركة ومشاركتهم هذا الحدث من خلال استقبال ركاب الرحلة وتقديم الورود والهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تسيير أولى رحلات هذا الخط فجر يوم السبت الموافق 3 يونيو من مطار القاهرة الدولي إلي مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية.