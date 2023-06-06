وزير الصناعة السعودي لـ«القاهرة الإخبارية»: 30 مليار دولار حجم استثماراتنا بمصر

كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدا أنّها تبلغ نحو 30 مليار دولار قابلة للزيادة والنمو، كما أن التبادل التجاري يبلغ نحو 21 مليار دولار.

التبادل التجاري سينمو بشكل كبير

وأوضح وزير الصناعة السعودي، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه يتوقع أن التبادل التجاري سينمو بشكلٍ كبير، مشيرا إلى أنّ جزءًا من الاستثمارات التي لم تبدأ في الإنتاج بعد ستكون منتجة وتوفر فرصة كبيرة في المساهمة في التبادل التجاري.

لدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي

وتابع وزير الصناعة السعودي: «نهتم بنوعية التبادل التجاري وليس فقط الكمية لأن الكميات المرتبطة بظروف أسواق متقلبة تهدف إلى وجود استدامة، ولدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي وتنمية الذكاء الاصطناعي وتبنيه، فالبلدان لديهما طاقات بشرية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات البلدين في هذا القطاع، وهذا يخلق مساحة كبيرة للنمو بشكل سريع».