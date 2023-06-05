أسعار اللحوم والدواجن في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية اليوم.. تعرف عليها

تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم بكل أنواعها ومشتقاتها، في جميع منافذها سواء التابعة لوزارات التموين، الداخلية أو الزراعة وغيرها، وهي منافذ ثابتة ومتحركة ومنتشرة في جميع محافظات مصر وميادينها الرئيسية.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين في منافذ الدولة

استقرت جميع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك اليوم الاثنين الموافق 5 يونيو، وذلك في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ أمان ووزارة الزراعة وغيرها من المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، بأسعار مخفضة.

وجاءت أسعار اللحوم والدواجن بالمنافذ الحكومية كالتالي:

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين

- دواجن مستورة برازيلية سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلية «بلدي» مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم الاثنين

- كاليماري وزن كيلو بسعر 155 جنيهًا.

- ماكريل وزن كيلو بسعر 85 جنيها.

- فيليه باسا وزن كيلو بسعر 75 جنيها.

- جمبري بقشر وزن كيلو بسعر 315 جنيها.