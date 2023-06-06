عاجل.. تراجع أسعار 6 سلع أساسية خلال أسبوع.. منها اللحوم والأرز

شهدت أسعار 6 سلع أسياسية تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية وحتى اليوم الثلاثاء، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذا تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ونرصد في هذا التقرير، السلع التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوع الجاري، قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية:

تراجع أسعار اللحوم

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنّ الأسواق المصرية شهدت تراجعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحمراء، أمس الاثنين، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، مما يبعث على التفاؤل لدى العديد من المواطنين، ويرفع عمليات الشراء في الفترة المقبلة.

وأوضح نقيب الفلاحين أن كيلو اللحم البقري سجل اليوم في الأسواق 130 جنيهاً، والجاموسي بلغ 115 جنيهاً، فيما سجل سعر اللحم الضاني 150 جنيها، بعد أن وصل قبل عدة أيام إلى 370 جنيها.

تراجع أسعار الحديد

أكد ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن أسعار الحديد في الأسواق المصرية تشهد حالة من التراجع الملحوظ، منذ بداية شهر يونيو الجاري، إذا سجل سعر حديد عز في الأسواق 32135 جنيهًا، وحديد السويس للصلب 32050 جنيهًا، فيما يبلغ سعر حديد بشاي 38500 جنيه، وحديد المراكبي سجل 38500 جنيه، فيما سجل حديد المعادي 39300 جنيه، وحديد عطية 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب أمس في السوق المحلية خلال تعاملات منتصف الاثنين 5 يونيو، ووصل متوسط انخفاض سعر جرام الذهب في السوق لقيمة 10 جنيهات، يأتي ذلك في أعقاب سلسلة انخفاضات شهدها سوق الذهب مؤخرا، وعلى الجانب العالمي سجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 5 دولارات في سعر الأونصة.

تراجع أسعار الزيت

أكدت متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الزيوت عالميا، موضحا أن نسبة الانخفاض جاءت بنسبة 8.5%، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، لافتة إلى إلى انخفاض أسعار زيوت النخيل والفول الصويا، موضحا أن مصر تستورد 95% من الزيوت، وتنتج 5%، لافتا إلى أن الفترات المقبلة ستشهد انخفاضا آخر.

تراجع أسعار الأعلاف

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أنَّ الأسواق المصرية شهدت تراجعاً ملحوظاً فيما يخص أسعار الأعلاف السبت الماضي، وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن ذلك الانخفاض بلغ نحو 2000 جنيه في الطن الواحد، ولم تكن هذه المرة الأولى، حيث تشهد الأسواق منذ شهر مايو الماضي، تراجعات متتالية في أسعار الأعلاف.

تراجع أسعار الأرز

وفي السياق ذاته، أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنّ سعر الأرز في السوق المحلية انخفض خلال الفترة الأخيرة، وسينخفض أكثر الأيام المقبلة، حيث وصل طن أرز الشعير إلى 17 ألف جنيه للطن، وتراجع سعر الأرز الأبيض ليتراوح بين 23 و25 ألف جنيه للطن، كما انخفضت أسعار القمح، ما يؤدي إلى تراجع أسعار الصناعات المتعلقة بالقمح مثل «المكرونة، والمخبوزات، والبسكويت».