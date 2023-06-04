«الغرف التجارية»: تراجع أسعار اللحوم المجمدة مع اقتراب عيد الأضحى

قال سيد النواوي عضو شعبة الغرف التجارية في القاهرة، وأحد مستوردي اللحوم، إنّ الفترة الحالية تشهد تراجعا ملحوظا في اللحوم المستوردة، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بسبب ضعف القوة الشرائية على شراء اللحوم المجمدة.

وفرة اللحوم المجمدة في الأسواق

وأضاف النواوي لـ«الوطن»، أنّ الأسواق المصرية بها كميات كبيرة من اللحوم المجمدة في ظل ارتباط الاستيراد من الخارج بتوافر الدولار داخل البنوك، كما يجب مساعدة ومساندة الحكومة للمواطنين لإتمام عملية التربية مثل تربية الدواجن.

وتابع أنّه لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار اللحوم الفترة المقبلة سواء الحمراء أو المجمدة، فالأسعار تتوقف على القوة الشرائية وسعر الصرف، والأمر المؤكد أنّ الأسواق غنية باللحوم الحمراء حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم المجمدة

وأوضح عضو شعبة الغرف التجارية في القاهرة، وأحد مستوردي اللحوم أنّ سعر اللحوم البرازيلي المجمدة يتراوح بين 212 و220 جنيها للتجار، وتصل للمستهلك بين 230 و235 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحوم الهندية بالنسبة للتجار بين 190 و195 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 205 جنيهات، كما يبلغ سعر اللحوم السوداني 195 جنيها فيما يتراوح سعر الكبدة المجمدة بين 50 جنيها إلى 100 جنيه.