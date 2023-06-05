بشري سارة للمواطنين.. تراجع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحي

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنّ الأسواق المصرية شهدت تراجعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الاثنين، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، مما يبعث على التفاؤل لدى العديد من المواطنين، ويرفع عمليات الشراء في الفترة المقبلة.

وقال نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم الحمراء سجلت استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية، خلال الفترة الماضية، وهناك توقعات بزيادة إقبال المواطنين على الشراء مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، واستغلال تراجع الأسعار اليوم، كما من المتوقع استقرار الأسعار التي أعلنت اليوم حتي عيد الأضحي المبارك.

أسباب تراجع أسعار اللحوم

وتابع «أبوصدام» أن هناك أسبابا عديدة لانخفاض أسعار اللحوم الحمراء اليوم تتمثل في استيراد الحكومة كميات كبيرة من اللحوم، خلال الفترة الأخيرة، خاصةً من جيبوتي والبرازيل والعديد من الدول الأفريقية، كما ساهمت قلة القوة الشرائية في تراجع الأسعار.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح نقيب الفلاحين أن كيلو اللحم البقري سجل اليوم في الأسواق 130 جنيهاً، والجاموسي بلغ 115 جنيهاً، فيما سجل سعر اللحم الضاني 150 جنيهاً، بعد أن وصل قبل عدة أيام إلى 370 جنيهاً.