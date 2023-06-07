أستاذ فقه عبر قناة الناس: «الحج والعمرة» جهاد الكبير والضعيف والنساء

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحج من أعظم أركان الإسلام، ومن أجلّ الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، كما أن الجهاد كذلك من أعظم شعائر الإسلام، ومن أعظم الأعمال التي يمكن أن يفعلها الإنسان لله عز وجل.

تخفيف الجهاد على النساء

وأضاف «تمام»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن الجهاد كان مقصوراً على الرجال فقط، والسيدات في عهد الرسول أردن أن يكن لهن نصيب في الجهاد، الذي يحتاج إلى قوة بدنية وتحمل ومشقة وقتل ودماء، ومن ثم كان ذلك صعباً للنساء.

ولفت أن الله عز وجل خفف الأمر على النساء فأصبح ليس عليهن الجهاد، وهو أمر مفروض على الرجال فقط، فقال الرسول إن جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة هو الحج والعمرة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.