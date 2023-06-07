خطوات نقل ملكية السيارة.. 7 مستندات مطلوبة منها «سند الملكية»

يرغب عديد من قائدي السيارات المختلفة في معرفة إجراءات نقل ملكية السيارة من شخص لآخر، خاصة عند بيعها، أو تركها لأحد الأقارب مع الرغبة في نقل ملكيتها، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يرغب المواطنون في معرفته بشأن خطوات نقل ملكية السيارة، مع استعراض المستندات والأوراق المطلوبة.

خطوات نقل ملكية السيارة.. المستندات والأوراق المطلوبة

وعلى من يرغب في نقل ملكية السيارة، الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها وفقاً لمحل سكنه، ثم تقديم الأوراق والمستندات التالية حسب ما أعلنته بوابة مرور مصر على شبكة الإنترنت، وهي كالتالي:

- إحضار ​نموذج الفحص البيئي، ونموذج 251 مرور، ونموزج 253 مرور، ونموذج 101 مرور.

- إحضار السند القانوني الناقل للملكية.

- تقديم إثبات شخصية المالك الجديد للسيارة أو المركبة ومحل إقامته وصفته من خلال إحضار بطاقة الرقم القومي.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

- وثيقة التأمين الإجباري، وهي تأمين عن حوادث السيارة، على أن تكون متضمنة البيانات المعدلة.

- فحص السيارة أو المركبة فنياً من أجل التأكد من مطابقة كافة البيانات المعدلة والمثبتة في الرخصة.