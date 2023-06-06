غرامة مرورية على كلاكس السيارة في هذه الحالة.. اعرف التفاصيل

ينص قانون المرور على عدد من المخالفات والغرامات المرورية التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض صاحبها للغرامات والعقوبات المختلفة على حسب نوع المخالفة، حفاظا على سلامة الجميع على الطرق، سواء قائدي السيارات أو الركاب أو المارة على الطرق.

قانون المرور

ومن بين العادات المنتشرة بشكل كبير خاصة بين الشباب استخدام آلة التنبيه بكثرة، ونص قانون المرور على مخالفة خاصة بها، في استخدامها في غير موضعها، وحدد القانون مخالفة إذا ارتكب أحد قائدي السيارات هذا الفعل.

استخدام آلة التنبيه

ونص قانون المرور في المادة رقم «74 مكررًا / 1»، على غرامة مرورية في حالة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأى منها.

ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر.