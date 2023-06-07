مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بمطروح

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن قيام أمانة الحمام تحت إشراف مهني عبد القادر مغيب الأمين العام، بتنظيم فعاليات للمراجعات النهائية بالمجان قبل بداية امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، مساهمة من الحزب وتخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بمتابعة من المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

مراجعات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح في بيان له إن مراجعة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية تأتي في إطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح لتخفيف العبء عن أولياء الأمور بتوفير وتنظيم المراجعات النهائية للشهادتين بأمانة الحمام شرق مطروح قبل انطلاق الامتحانات، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

كبار المتخصصين في مراجعات الثانوية

وأضاف النائب أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن أمانة الحمام أطلقت المراجعات النهائية للثانوية الأزهرية، لكبار المعلمين المتخصصين بمدينة الحمام، لتحقيق أعلى استفادة للطلاب، موجها الشكر للمعلمين علي العمل التطوعي تجاه أبنائنا الطلاب.

الدور المجتمعي

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، بقاعة أمانة الحمام بحزب حماة الوطن بمطروح، إيمانا بالدور المجتمعي من الحزب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.