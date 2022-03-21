قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية بملوي وديرمواس

تنظم مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة قوافل تعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي والشهادة الإعدادية بمركزي ملوي وديرمواس، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوصول إلى جميع الطلاب وخاصة بالقرى .

مجموعة متميزة من الموجهين الأوائل والمعلمين المتميزين

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا أن هذه القوافل التعليمية تضم مجموعة متميزة من الموجهين الأوائل والمعلمين المتميزين وذوي الخبرات بجميع المواد الدراسية بالوزارة، مؤكدا أن هذه القوافل تعقد تحت إشراف المديرية والإدارة التعليمية، وتهدف إلى تحسين مستوى طلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية بملوى وتخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم الدروس للطلاب من أبناء ملوي وديرمواس في جميع المواد الدراسية.

ورشة فنية

ونظم فرع ثقافة المنيا برنامجا ًفنيا ً ثقافيا ً بـ 4 قري بمركز ديرمواس، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتزامنا ً مع احتفالات محافظة المنيا بالعيد القومي 103 بقرى ( تل بني عمران ـــــ الحاج قنديل ــــ بني سالم ــ بني حرام ) وتستمر الفعاليات حتى نهاية مارس الجاري.

وأشار خالد إسماعيل مدير فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي أن البرنامج تضمن مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية ، وقد بدأت أمس بالقافلة الثقافية فى قرية تل بني عمران بمدرسة الوليد الابتدائية ، حيث نفذت ورشة فنية باستخدام الالوان الفلوماستر والألوان الخشب عبر فيها الطلاب عن الاحتفال بعيد المنيا القومي.

وأوضح أن البرنامج تضمن تنظيم معرض كتاب لإصدارات الهيئة والنشر الإقليمي بإشراف بيت ثقافة ديرمواس، فضلا ً عن أمسية شعرية وأدبية لأدباء ديرمواس واكتشاف مواهب وبحضور العديد من أدباء ديرمواس وبمشاركة بعض المواهب من الطلاب في فن الإلقاء، وتناولت العديد من القصائد التي تمجد تضحيات شهداء ديرمواس في ثورة 1919 ما بين قصائد الفصحى والعامية، وكذلك عدة قصائد بذكرى عيد الأم وفضلها، إضافة إلى عرض فني على المسرح المتنقل لفرقة المنيا للفنون الشعبية.