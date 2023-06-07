مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقي سائق مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين، في حادث تصادم على طريق الضبعة، في اتجاه محور روض الفرج، ونُقل الجثمان والمصابون إلى مستشفى زايد التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوف ومصابين على طريق الضبعة.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة مقطورة بسيارة نصف نقل كان يقودها سائق وبصحبته 3 أشخاص آخرين، أثناء قيام قائد المقطورة بالسير عكس الطريق، حيث اصطدم بالسيارة نصف النقل، قيادة سائق عمره 25 سنة، والذي لقي مصرعه في الحال، وبصحبته 3 أشخاص مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي.

تشريح الجثمان

وفر قائد السيارة المقطورة هاربا، فيما تكثف مباحث زايد جهودها لضبطه، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.