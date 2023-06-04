مصرع دكتور جامعي سقط به المصعد في الشيخ زايد

لقي شخص مصرعه بعد أن سقط المصعد به في مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا يفيد فيه بتلاقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط مصعد بداخله شخص بالحي 9، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين سقوط المصعد بالبير الخاص بالعمارة، وجرى التقابل مع نجله الذي أفاد بوفاة والده دكتور بكلية التجارة، 53 سنة، إثر سقوط المصعد به، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.