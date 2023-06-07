نيكول سابا تروج لحفلها في بيروت

روجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفلها الغنائي المقرر له منتصف الشهر الجاري في بيروت.

ونشرت نيكول سابا، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: «يلا نبلّش موسم الصيف بحفلة مميزة ببيروت ست الدنيا وتحديدا بالجمّيزة حبيبة قلبي نهار الأحد 18 يونيو، لاقونا حتى نحتفل ونغنّي ببيروت يلّي كلنا بنحبّها، بوعدكن بسهرة غير شكل كونوا كتار وCOOL».

آخر أعمال نيكول سابا

صورت مؤخرا نيكول سابا فيديو كليب لأغنيتها الجديدة فيلينج كوول أو Feeling cool ببيروت مع المخرج ايلي فهد، وهي باللهجة المصرية، ذات طابع صيفي تناسب موسم صيف 2023، والأغنية من كلمات مصطفى حسن ولحن مصطفى العسال وتوزيع أماديو.