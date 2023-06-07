مستثمر أمريكي: تحول مصر للاقتصاد الأخضر والتخلص من الكربون أمر مهم

قال المهندس أحمد أبو سيد، رئيس شركة أمريكية لإدارة المخلفات الصناعية، إن مصر لديها اقتصاد واعد، ومن المهم ظهورها كدولة اقتصاد أخضر من خلال التخلص من الكربون سواء بها أو لدول أخرى، مشيرًا إلى أنه يجب زيادة حجم الانخفاض من الانبعاثات الكربونية، إذ أن الدول الأخرى تستفيد من ذلك ويتم تبادل الفائدة.

أوروبا ترفض إلقاء المجاري بالبحر المتوسط

وأضاف «أبو سيد»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، أن أوروبا ترفض إلقاء أي صرف صحي في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنه يُقيم مشروعا في كاليفورنيا يقوم على الاستفادة من الصرف الصحي، وخلال 10 سنوات، تم التخلص من 3 ملايين طن كربون عن طريق دفنها بباطن الأرض.

البترول عبارة عن نباتات متحللة

وتابع، أنه يمكن تطبيق المشروع سالف الذكر في مصر بتمويل من الأجانب، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المسئولة عن ذلك الملف.