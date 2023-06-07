مصرع طفل صدمه أتوبيس في مدينة الصف بالجيزة

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمه أتوبيس رحلات أثناء لهوه بالشارع في منطقة الصف في محافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوف بقرية الشوبك بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين وفاة طفل عمره 3 سنوات، اصطدم به أتوبيس رحلات، أثناء لهوه بالشارع، وفر قائد المركبة هاربا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الصف المركزي.

ضبط سائق الأتوبيس

وأفاد والد الطفل أن نجله كان يلهو بالشارع وصدمه أتوبيس وفر هاربا، وألقي القبض على السائق، 56 سنة، صاحب مكتب رحلات، وبمواجهته اعترف أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.