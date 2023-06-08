«مارسيل» سكندرية اختبرها الرئيس السيسي في مسابقة المعلمين: شعرت بأبوته

بوجه يعلوه الابتسامة، وبتوتر نسبي سرعان ما تلاشى، تصدرت مارسيل صموئيل، 33 عاما، المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذين أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقابلات الشخصية لهم، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميًا وفنيًا وشخصياً.

ظهرت مارسيل، ابنة الإسكندرية والتي حصلت على بكالوريوس تربية أساسي عام 2010، في مقطع الفيديو الذي بثته رئاسة الجمهورية منذ أيام قليلة، حيث كان حدثا مهما أن يهتم رئيس الجمهورية بنفسه باختبارات المعلمين الجدد.

من الرهبة إلى الاطمئنان

تقول مارسيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها فوجئت خلال كشف الهيئة بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أنها شعرت فى البداية بالرهبة والتوتر ولكن سرعان ما تبددت تلك المشاعر بمجرد حديث الرئيس معهم حيث شعرت منه بالاحتواء والأبوة.

وتابعت: «اتكلمت مع الرئيس بارتياحية شديدة وكل أعضاء اللجنة الموقرة، وكنت فرحانة أن فيه اهتمام من الدولة على رأسها رئيس الجمهورية بالعملية التعليمية وتطويرها».

تفاصيل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي معهم

وعن الحديث بينهما، فكشفت مارسيل، أن الرئيس قد سألها عن رؤيتها لمهنة التدريس والمعوقات التي تواجه المعلمين فى العملية التعليمية ورؤيتهم لتطوير التعليم، مؤكدة على شعورها أن مصر تخطو خطوات مهمة لتطوير العملية التعليمية بدءاً من تأهيل المعلمين لإخراج جيل جديد مميز من الطلبة.

طموحات لنهضة التعليم في مصر

على الرغم من أن اللقاء لم يمتد إلا دقائق قليلة إلا أنه رفع من سقف أحلامها وطموحاتها، فتأمل أن تكون جزءا من منظومة التعليم الجديدة في مصر لتقديم المناهج الجديدة للطلاب بطريقه متطورة ومواكبة العصر الحالى والتطور الموجود لتقديم رسالتها على أكمل وجه ونقل كل المعلومات للطلاب بالإضافة إلى غرس المبادئ والقيم من أجل المساعدة في نشأة جيل واعٍ مثقف يبني وطننا مصر.