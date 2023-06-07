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ضبط طالب أدى امتحان الإحصاء بدلا من آخر في دبلوم التجارة

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:48 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
كلابشات - صورة تعبيرية

كلابشات - صورة تعبيرية

انتحل طالب شخصية طالب آخر وأدى امتحان مادة الإحصاء بدلا منه، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم يفيد بتلقيه بلاغ من مدير الإدارة التعليمية بأنه أثناء امتحان مادة الإحصاء للصف الثالث التجاري بمدرسة أوسيم قام «أ، م» 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى بانتحال صفة الطالب «م، ي» 17 سنة بالصف الثالث التجاري ودخل الامتحان بدلًا منه.

تحرير محضر بالواقعة

تم ضبط الطالب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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